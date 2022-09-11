Депутат Худяков требует отправить Панина в психиатрическую клинику

Алексей Панин уже некоторое время назад перебрался жить в Испанию, забрав с собой дочь. Периодически в соцсетях актер выкладывает достаточно странный контент, заставляющий усомниться в его адекватности.

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На днях пользователи интернета обратили внимание на то, что состояние звезды фильма «Жмурки» ухудшилось. Депутат Роман Худяков считает, что Панин находится в пограничном состоянии психики с просветлениями и ухудшениями. Осложняет дело то, что, по словам Худякова, Панин – запойный алкоголик, - рассказывает Экспресс Газета.

Худяков возмущен поведением актера, который в недопустимом тоне и с использованием обсценной лексики отзывается о России.

Депутат считает, что Панина следует поместить в лечебницу, - в Испании или в России, если тот решит сюда приехать.

«Вообще-то должен жить не в России и Испании, а в психушке или особом блоке тюрьмы для ненормальных в любой из стран», — уверен Худяков.

Алексей Панин отреагировал в разговоре со StarHit на слухи о возвращении в Россию Он опроверг эту информацию и сообщил, что по-прежнему находится в Испании.

Он добавил, что занимается восстановлением здоровья.

«Я после лекарств, приболел, меня врачи обкололи очень сильными препаратами. Во мне сейчас целый компот наркотических веществ — в смысле не кокаина и героина, а медицинских», — рассказал Панин.