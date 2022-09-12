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33 минуты назад

Налоговая ликвидировала рекламное агентство Галкина

Газета.Ruиещё 3

Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство Максима Галкина «МГ Лаб». Об этом сообщает kp.ru.

Налоговая ликвидировала рекламное агентство Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в 2021 году фирма юмориста начала нести убытки: компания потеряла около 2,2 млн рублей за год. При этом все налоговые и пенсионные отчисления производились в размерах сотен тысяч.

В мае этого года Галкин подал заявление в налоговую из Израиля с просьбой ликвидировать агентство. После трех месяцев рассмотрения дела ФНС закрыла бизнес шоумена.

Ранее Максим Галкин анонсировал концерт в городе Санкт-Петербург. Однако речь идет о Санкт-Петербурге, который находится в США.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,ФНС России,
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