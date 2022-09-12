Налоговая ликвидировала рекламное агентство Галкина

Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство Максима Галкина «МГ Лаб». Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, в 2021 году фирма юмориста начала нести убытки: компания потеряла около 2,2 млн рублей за год. При этом все налоговые и пенсионные отчисления производились в размерах сотен тысяч.
В мае этого года Галкин подал заявление в налоговую из Израиля с просьбой ликвидировать агентство. После трех месяцев рассмотрения дела ФНС закрыла бизнес шоумена.
Ранее Максим Галкин анонсировал концерт в городе Санкт-Петербург. Однако речь идет о Санкт-Петербурге, который находится в США.