Валя Карнавал публично поздравила оскорблявшую ее Долину

TikTok-блогер и певица Валя Карнавал публично поздравила народную артистку России Ларису Долину с днем рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Super.Ru.

«Поздравляю вас с праздником — днем рождения Москвы. Но сегодня [также] день рождения потрясающего человека — Долиной Ларисы Александровны».

В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. Впоследствии Карнавал признавалась, что слова Долиной вызвали у нее неприязнь.