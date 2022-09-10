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1 час назад

Валя Карнавал публично поздравила Долину с днем рождения после скандала на шоу Галкина

Газета.Ru

TikTok-блогер и певица Валя Карнавал публично поздравила народную артистку России Ларису Долину с днем рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Super.Ru.

Валя Карнавал публично поздравила оскорблявшую ее Долину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе выступления на фестивале «Движ Фест» Карнавал обратилась к слушателям:

«Поздравляю вас с праздником — днем рождения Москвы. Но сегодня [также] день рождения потрясающего человека — Долиной Ларисы Александровны».

После этого блогерша призвала аудиторию вместе прокричать «С днем рождения».

В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. Впоследствии Карнавал признавалась, что слова Долиной вызвали у нее неприязнь.

10 сентября Долиной исполнилось 67 лет.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Максим Галкин,
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