Гузеева сообщила о проблемах после съемок «Голоса»

Лариса Гузеева сообщила в микроблоге, что безумна устает после съемок программы. Об этом рассказывает ФАН.Судя по ее словам, новая ведущая популярного вокального проекта «Голос. 60+» мучается из-за неудобной обуви на высоких каблуках.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актриса выложила видеоролик с сеансом массажа. Показано, как массажист разминает ей ступни.

«Миша реанимирует после вчерашней съемки. Просто какой-то ужас. Почему нельзя в кроссовках все время работать?» – пожаловалась телеведущая.

Гузеева с недавнего времени стала вести другое телешоу. Передача «Давай поженимся!» была закрыта, однако Ларису пригласили стать ведущей музыкального телепроекта «Голос 60+» вместо ушедшего в отпуск Дмитрия Нагиева. Зрительская аудитория неоднозначно восприняла ее на новом месте.