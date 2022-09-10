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38 минут назад

Гузеева сообщила о проблемах после съемок «Голоса»

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева сообщила в микроблоге, что безумна устает после съемок программы. Об этом рассказывает ФАН.Судя по ее словам, новая ведущая популярного вокального проекта «Голос. 60+» мучается из-за неудобной обуви на высоких каблуках.

Гузеева сообщила о проблемах после съемок «Голоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса выложила видеоролик с сеансом массажа. Показано, как массажист разминает ей ступни.

«Миша реанимирует после вчерашней съемки. Просто какой-то ужас. Почему нельзя в кроссовках все время работать?» – пожаловалась телеведущая.

Гузеева с недавнего времени стала вести другое телешоу. Передача «Давай поженимся!» была закрыта, однако Ларису пригласили стать ведущей музыкального телепроекта «Голос 60+» вместо ушедшего в отпуск Дмитрия Нагиева. Зрительская аудитория неоднозначно восприняла ее на новом месте.

Также не очень высоко оценили ее работу и некоторые критики.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
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