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44 минуты назад

Наргиз продолжает зарабатывать на песнях Фадеева

Ирина Лебедева

Певица Наргиз исполняет хиты, которые, по закону об авторских правах, ей петь запрещено. Эти песни принадлежат Максиму Фадееву.

Наргиз продолжает зарабатывать на песнях Фадеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тем не менее, в интернете появляются видеоролики, свидетельствующие о том, что звезда зарабатывает на корпоративах в Узбекистане, исполняя именно не принадлежащие ей композиции. Об этом пишет портал actualnews со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов. В частности, упоминается ролик, где Наргиз поет хит «Мы вдвоем».

Исполнительнице запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной этому стала критика спецоперации на Украине. Артистка, не скупясь на эпитеты, поливала грязью Россию, благодаря которой стала богатой и знаменитой. Теперь зарабатывать ей придется в родном Узбекистане или в США – у Наргиз есть американское гражданство.

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,
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