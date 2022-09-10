Наргиз продолжает зарабатывать на песнях Фадеева

Певица Наргиз исполняет хиты, которые, по закону об авторских правах, ей петь запрещено. Эти песни принадлежат Максиму Фадееву.

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Тем не менее, в интернете появляются видеоролики, свидетельствующие о том, что звезда зарабатывает на корпоративах в Узбекистане, исполняя именно не принадлежащие ей композиции. Об этом пишет портал actualnews со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов. В частности, упоминается ролик, где Наргиз поет хит «Мы вдвоем».