Наргиз продолжает зарабатывать на песнях Фадеева

Певица Наргиз исполняет хиты, которые, по закону об авторских правах, ей петь запрещено. Эти песни принадлежат Максиму Фадееву.
Тем не менее, в интернете появляются видеоролики, свидетельствующие о том, что звезда зарабатывает на корпоративах в Узбекистане, исполняя именно не принадлежащие ей композиции. Об этом пишет портал actualnews со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов. В частности, упоминается ролик, где Наргиз поет хит «Мы вдвоем».
Исполнительнице запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной этому стала критика спецоперации на Украине. Артистка, не скупясь на эпитеты, поливала грязью Россию, благодаря которой стала богатой и знаменитой. Теперь зарабатывать ей придется в родном Узбекистане или в США – у Наргиз есть американское гражданство.