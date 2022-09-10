«Кто не прибухивает?» Внук Пугачевой рассказал о дружбе с алкоголем

Никита Пресняков был гостем программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Молодой музыкант честно ответил на вопрос Леры Кудрявцевой о том, как он предпочитает проводить свободное время. Парень признался, что любит провести время в хорошей компании и при этом совсем не прочь выпить.

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В студии внук Аллы Борисовны был вместе в Дмитрием Колдуном. Молодые люди давно дружат и даже вместе выступали на шоу «Дуэты». И отдыхать они тоже любят вместе, - пишет Экспресс Газета.

«Ну, кто не прибухивает? В караоке недавно вот мы очень хорошо посидели с Димой», — посмеялся Никита.