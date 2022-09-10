Галкин закрыл бизнес в России

Федеральная налоговая служба закрыла именное рекламное агентство Максима Галкина «МГ Лаб». Произошло это с подачи самого юмориста. По его словам, бизнес стал приносить убытки.

Собственно, просуществовало агентство недолго. Открывшись в 2020 году, оно показало прибыль в 3, 2 млн рублей. А уже через год ушло в убыток на 2, 2 млн, - рассказывает «Комсомольская Правда».

В мае 2022 года Максим Галкин, уже находясь в Израиле, подал заявление о ликвидации организации. Три месяца длились положенные бюрократические процедуры, и вот на днях компания была закрыта.

У юмориста в России осталось еще ИП Галкин.