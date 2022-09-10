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39 минут назад

Рекламное агентство Галкина ликвидировано

Ирина Лебедева

Федеральная налоговая служба закрыла именное рекламное агентство Максима Галкина «МГ Лаб». Произошло это с подачи самого юмориста. По его словам, бизнес стал приносить убытки.

Галкин закрыл бизнес в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собственно, просуществовало агентство недолго. Открывшись в 2020 году, оно показало прибыль в 3, 2 млн рублей. А уже через год ушло в убыток на 2, 2 млн, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Концерт Галкина в Новой Зеландии имел неожиданное завершение

В мае 2022 года Максим Галкин, уже находясь в Израиле, подал заявление о ликвидации организации. Три месяца длились положенные бюрократические процедуры, и вот на днях компания была закрыта.

У юмориста в России осталось еще ИП Галкин.

Сейчас Максим Галкин проводит большое гастрольное турне по разным странам. Его супруга, певица Алла Пугачева, вернулась в Россию и отвела детей в школу в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что Галкину со страной "не по пути".

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Песков,ФНС России,
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