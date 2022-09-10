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1 час назад

Пригожин обрушился на Лободу после ее слов о «лучшей артистке»

Ирина Лебедева

Светлана Лобода была востребована в России до того, как певица стала высказываться против спецоперации на Украине. Однако в ее случае имеет место явная переоценка собственных достижений. Накануне Лобода заявила, что была в России лучшей артисткой. Об этом рассказывает СтарХит.

Пригожин обрушился на Лободу после ее слов о «лучшей артистке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иосиф Пригожин резко раскритиковал слова Светланы. Продюсер объяснил, что в стримингах имени Лободы нет. В России есть исполнители, собирающие огромные стадионы. Это группа «Руки вверх», Баста, и другие. Пригожин удивлен, что Лобода заявляет о своей исключительности.

«В этом проблема многих артистов: когда они становятся звездами, с ними приходится знакомиться заново, — они меняются просто на глазах! Они перестают быть земными, им кажется, что они находятся где-то в Космосе», - возмутился супруг Валерии.

Светлана Лобода переехала в Латвию и живет в Юрмале. Ее дети уже там пошли в англоязычные школу и сад. Лобода в скором времени отправляется в тур по Европе и США. Напомним, что Светлану Лободу внесли в список тех украинских артистов, которые ближайшие 50 лет не смогут въехать в Россию.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Светлана Лобода,
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