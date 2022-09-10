«Иду, чтобы понять, кто я»: Боня готовится к покорению Гималаев

Виктория Боня объявила о том, что готовится покорить одну из крупнейших вершин в Гималаях — Манаслу, высота которой составляет более восьми километров.

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Телеведущая рассказала журналистам СтарХита, что много лет мечтала об этом походе. По словам Виктории, она провела многоступенчатую подготовку к будущему восхождению, а вовсе не поддалась сиюминутной прихоти. Звезда «ДОМа-2» просмотрела множество документальных фильмов и изучила место, куда собралась отправиться. Также она прошла курс специальных тренировок.

«Иду, чтобы понять, кто я, что я, как я справляюсь со своими страхами», — заявила Боня.

Трагический случай с гибелью туристов на Ключевской сопке не заставил будущую альпинистку переменить свое решение. Она считает, что не стоит настраиваться на негатив перед восхождением – ведь где-то каждый день гибнут люди.

«Я знаю, что это опасно, но это мой рост, к которому я готова», - резюмировала теледива.