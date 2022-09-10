«Иду, чтобы понять, кто я»: Боня готовится к покорению Гималаев

Виктория Боня объявила о том, что готовится покорить одну из крупнейших вершин в Гималаях — Манаслу, высота которой составляет более восьми километров.
Телеведущая рассказала журналистам СтарХита, что много лет мечтала об этом походе. По словам Виктории, она провела многоступенчатую подготовку к будущему восхождению, а вовсе не поддалась сиюминутной прихоти. Звезда «ДОМа-2» просмотрела множество документальных фильмов и изучила место, куда собралась отправиться. Также она прошла курс специальных тренировок.
«Иду, чтобы понять, кто я, что я, как я справляюсь со своими страхами», — заявила Боня.
Трагический случай с гибелью туристов на Ключевской сопке не заставил будущую альпинистку переменить свое решение. Она считает, что не стоит настраиваться на негатив перед восхождением – ведь где-то каждый день гибнут люди.
«Я знаю, что это опасно, но это мой рост, к которому я готова», - резюмировала теледива.
Телеведущая Виктория Боня, отдыхая в Иордании, получила травму, когда упала с лошади во время похода к городу Петра. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.