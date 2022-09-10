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54 минуты назад

Вслед за Пугачевой: Петросян омолаживается в барокамере

Ирина Лебедева

Евгений Петросян с молодой супругой сейчас находится в Сочи. Там юморист организует свои концерты «60 лет на эстраде» и совмещает работу с оздоровительным курсом в одном из санаториев. Об этом пишет «Комсомольская Правда», отмечая, что один день в лечебнице обходится сатирику от 35 тысяч рублей.

Вслед за Пугачевой: Петросян омолаживается в барокамере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петросян ходит в спортивный зал, посещает прописанные медицинские процедуры, а также решил попользоваться барокамерой. В своем микроблоге юморист выложил отчет – он укладывается поудобнее в капсуле со стеклянным окошком и машет снимающему рукой.

Во внешнем виде аппарата есть что-то космическое. Артист это отметил

«Барокамера очень напоминает космическую капсулу. Поэтому, залезая туда, я кричу медсестре: «Поехали!»

Попытка организовать концерт юмориста Евгения Петросяна в Сочи обернулась провалом. Как сообщил «КП» продюсер Сергей Лавров, мероприятие пришлось отменить из-за плохих продаж билетов.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Сергей Лавров,
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