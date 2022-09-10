Вслед за Пугачевой: Петросян омолаживается в барокамере

Евгений Петросян с молодой супругой сейчас находится в Сочи. Там юморист организует свои концерты «60 лет на эстраде» и совмещает работу с оздоровительным курсом в одном из санаториев. Об этом пишет «Комсомольская Правда», отмечая, что один день в лечебнице обходится сатирику от 35 тысяч рублей.