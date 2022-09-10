«Это не лечится»: Колдун рассказал о тяжелой болезни

Дмитрий Колдун признался, что страдает от нарушения слуха. Артисту приходится нелегко – его профессия требует идеального слуха. У него же – неизлечимый дефект, левым ухом Дмитрий практически не слышит. Об этом пишет СтарХит.

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Как рассказал певец в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ, в свое время его пригласили в проект, где пришлось стрелять из танкового пулемета. И не предупредили, что стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. В результате из-за резкого перепада давления в ушной раковине слуховые рецепторы отказали.

«С тех пор у меня постоянно шумит в ухе. Мне приходится слушать других музыкантов, чтобы понять, хорошо ли сведен трек: сам я уже неадекватно воспринимаю музыку. Это не лечится», — признался Колдун.