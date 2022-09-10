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1 час назад

«Это не лечится»: Колдун рассказал о тяжелой болезни

Ирина Лебедева

Дмитрий Колдун признался, что страдает от нарушения слуха. Артисту приходится нелегко – его профессия требует идеального слуха. У него же – неизлечимый дефект, левым ухом Дмитрий практически не слышит. Об этом пишет СтарХит.

«Это не лечится»: Колдун рассказал о тяжелой болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал певец в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ, в свое время его пригласили в проект, где пришлось стрелять из танкового пулемета. И не предупредили, что стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. В результате из-за резкого перепада давления в ушной раковине слуховые рецепторы отказали.

«С тех пор у меня постоянно шумит в ухе. Мне приходится слушать других музыкантов, чтобы понять, хорошо ли сведен трек: сам я уже неадекватно воспринимаю музыку. Это не лечится», — признался Колдун.

Ранее певец Дмитрий Колдун заявил в интервью одному из Телеграм-каналов, что является специалистом не только в музыке, но и в химии, строительстве, различных ремеслах. Он пояснил, что не останется без работы, как бы ни сложилась его дальнейшая жизнь.

Шоу-бизнес,Дмитрий Колдун,
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