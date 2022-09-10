Кока обвинила Бузову в хайпе на их ссоре

Этой зимой Клава Кока и Ольга Бузова вместе отдыхали в Куршавеле. Тогда девушки, казалось, дружили. Но на этом совместном отдыхе дружеские отношения завершились.

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Клава Кока выложила в сеть ролик, показав, как они с Ольгой гуляют по местным окрестностям. На видео видно, как в какой-то момент Бузова пошатнулась и присела. Публика решила, что Клава выложила компромат на подругу, запечатлев ее на потеху всем, в нетрезвом виде.

Над Ольгой начали смеяться, однако, многие осудили и Коку. Так, резко высказался по этому поводу Дима Билан.

Сама Бузова прокомментировала ситуацию только через несколько дней.

«Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», - написала звезда в микроблоге.

Тогда все решили, что это адресовано Коке. Тем не менее, Клава в одном из интервью уверяла, что прямой конфронтации между ними не было. И эти слова, как сказала ей Ольга, якобы не про нее.

«Я же понимаю, что это было сделано, чтобы все подумали на меня», - возмущалась Кока.

Позднее девушки участвовали в шоу «ТикТок Талант», Кока была ведущей, а Бузова сидела в жюри. Клава рассказала, что они общались, как ни в чем не бывало, но она не забыла несправедливости.

«Для меня это странная, непонятная ситуация, которая заставила меня подумать о дружбе в шоу-бизнесе. Все что касается дружеских моментов, которых было много, и они были классные, как будто все перечеркнулось для того, чтобы о ней поговорили. На этом похайпили, да. Не стала ничего выяснять, пытаться всем доказать, что все было не так» — сообщила Кока в подкасте Нового Радио.