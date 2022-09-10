Обнародовано: Пугачева готовится к празднованию дня рождения детей

У Лизы и Гарри Галкиных 18 сентября день рождения. Двойняшкам звездной четы исполнится 9 лет. Стало известно, что Алла Борисовна собирается устроить большой детский праздник в своем загородном доме в Подмосковье. Планируется множество гостей, - пишет teleprogramma-pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пока нет информации о том, прилетит ли поздравить наследников Максим Галкин. Юморист сильно подпортил свою репутацию критикой России и россиян, и вполне возможно, что он не рискнет появиться на Родине.

В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.

Вечеринка по этому случаю прошла в элитном ресторане на Рублевском шоссе.