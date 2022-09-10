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1 час назад

Обнародовано: Пугачева готовится к празднованию дня рождения детей

Ирина Лебедева

У Лизы и Гарри Галкиных 18 сентября день рождения. Двойняшкам звездной четы исполнится 9 лет. Стало известно, что Алла Борисовна собирается устроить большой детский праздник в своем загородном доме в Подмосковье. Планируется множество гостей, - пишет teleprogramma-pro.

Обнародовано: Пугачева готовится к празднованию дня рождения детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока нет информации о том, прилетит ли поздравить наследников Максим Галкин. Юморист сильно подпортил свою репутацию критикой России и россиян, и вполне возможно, что он не рискнет появиться на Родине.

В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.

Вечеринка по этому случаю прошла в элитном ресторане на Рублевском шоссе.

Мероприятие было стилизовано под фильм «Звездные войны». Зал ресторана выглядел как межгалактический корабль, на столах стояли космические закуски, а на сцене прошло инопланетное шоу.

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