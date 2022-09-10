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1 час назад

Концерт Галкина в Новой Зеландии имел неожиданное завершение

Ирина Лебедева

Максим Галкин в рамках своего большого турне дал концерт в Новой Зеландии. В завершении его выступления прозвучала композиция Аллы Пугачевой «Арлекино». Об этом рассказывает портал actualnews.

Концерт Галкина в Новой Зеландии имел неожиданное завершение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Публика тепло принимала артиста. Сам Галкин, выступая на концерте, сказал, что ему довелось много гастролировать по миру, и везде он встречал русских людей. Однако в Новой Зеландии соотечественников не так много, и он даже удивлен, что зрительный зал полон. Как предположил юморист, на его концерт пришли абсолютно все русскоязычные жители страны, кто мог ходить.

Сбежавший из страны Максим Галкин анонсировал масштабный гастрольный тур по странам Европы

Под песню Примадонны зрители понесли артисту цветы, многие встали с кресел и начали аплодировать стоя.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков несколько дней назад сделал заявление с предупреждением «России с Галкиным не по пути». Из этого можно сделать вывод, что шоумену нужно следить за своими высказываниями.

Своим мнением о предостережении Пескова поделился Сергей Лавров. По словам продюсера, заявление официального представителя Кремля нужно донести до Галкина.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,
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