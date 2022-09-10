Концерт Галкина в Новой Зеландии имел неожиданное завершение

Максим Галкин в рамках своего большого турне дал концерт в Новой Зеландии. В завершении его выступления прозвучала композиция Аллы Пугачевой «Арлекино». Об этом рассказывает портал actualnews.

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Публика тепло принимала артиста. Сам Галкин, выступая на концерте, сказал, что ему довелось много гастролировать по миру, и везде он встречал русских людей. Однако в Новой Зеландии соотечественников не так много, и он даже удивлен, что зрительный зал полон. Как предположил юморист, на его концерт пришли абсолютно все русскоязычные жители страны, кто мог ходить.

Под песню Примадонны зрители понесли артисту цветы, многие встали с кресел и начали аплодировать стоя.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков несколько дней назад сделал заявление с предупреждением «России с Галкиным не по пути». Из этого можно сделать вывод, что шоумену нужно следить за своими высказываниями.