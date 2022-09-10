Соседов: «Лайме я бы перекрыл кислород»

Лайма Вайкуле заняла достаточно жесткую антироссийскую позицию и не стесняется озвучивать свое мнение. При этом у нее до сих пор имеется бизнес в России.

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Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что это – недопустимая ситуация, и призывает «перекрыть кислород», чтобы вести бизнес стало невозможно. Его слова приводит портал prozvezd.

«Лайме я бы перекрыл кислород. В России эта бессовестная «европейка» продолжает вести бизнес. Лайме вообще надо помолчать. Если она это не умеет, значит, ее надо «прикрыть», - возмущается Соседов.

В начале августа в сети появился видеоролик, на котором Вайкуле во время выступления подняла флаг Украины. Он вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Сообщается, что данный жест артистка продемонстрировала на концерте 31 июля в литовском городе Паланга.