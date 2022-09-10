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1 час назад

Стало известно об отмене концерта Шнурова

Ирина Лебедева

Сергей Шнуров недавно выступал перед журналистами на пресс-конференции. Он рассказал о том, что собирается вновь выступать с группой «Ленинград». И вот стало известно, что его концерт, который должен был состояться в декабре 2022 года в «ГАЗПРОМ-арене» в Санкт-Петербурге, отменен.

Стало известно об отмене концерта Шнурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет teleprogramma.pro со ссылкой на администрацию стадиона, это произошло по инициативе самого музыканта.

О причинах отмены пока официально не сообщается.

Накануне фронтмен группы «Ленинград» рассказал Невским Новостям о ситуации с негласным запретом на выступления его команды в Петербурге и о том, кто, по его мнению, виноват в конфликте чиновников и музыкантов. Речь идет о клипах по поводу замусоренности города, вызвавших негодование губернатора.

Ранее лидер известной музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров негативно высказался о творчестве набирающего популярность певца SHAMANа.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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