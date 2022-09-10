СМИ: престарелый миллионер завещал Лениной огромное состояние

Стало известно, что Лена Ленина якобы стала наследницей пожилого миллионера из Монако. Как оказалось, мужчина в прошлом был успешным промышленником, а познакомился он со светской львицей в Париже много лет назад. Подробности этой истории рассказала «Комсомольская Правда».

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Сейчас этот человек одинок, с детьми, как узнали журналисты, особо не общается, там давний конфликт, внукам до дедушки дела нет. Поэтому встречам с Лениной он был очень рад, летом их часто видели вместе в кондитерских Монте-Карло.

А потом стало известно, что своей наследницей он решил сделать именно ее. Инсайдером оказалась домработница холостяка. Она подслушала разговоры хозяина с нотариусом и Лениной, и «сдала» информацию его внучке. Та, в свою очередь, обратилась в суд чтобы отменить завещание и признать деда недееспособным. Правда, источники, знакомые с ситуацией, считают, что это вряд ли получится – пожилой человек абсолютно адекватен.

Сама Лена прокомментировала эту новость журналистам «КП»:

«А почему бы мужчинам меня не любить? Я приятная собеседница, отлично говорю по-французски, всегда нарядная, вежливая и эрудированная. А где внуки были всю жизнь? Когда бедняга болел ковидом, фрукты и врача ему, почему-то, я привозила, а не внуки».