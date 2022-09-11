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57 минут назад

Сбежавшая Хаматова оставила трех дочерей в Москве

Слово и Делоиещё 1

Телеведущий Кирилл Набутов рассказал подробности об отъезде актрисы Чулпан Хаматовой из России. Об этом сообщает «КП».

Сбежавшая из России Хаматова оставила трех дочерей в Москве
Фото: ТАССТАСС

Хаматова уезжала в Латвию, где она находилась последние полгода, в большой спешке. Он отметил, что причины этому неизвестны. Дочери артистки добирались от нее отдельно.

«В чем была, в том и полетела в Латвию, а потом уже наши общие друзья привозили ей какие-то вещи. Ее дочери ехали в Латвию отдельно», — рассказал Набутов.

Всего у Хаматовой три дочери. Две от двух разных браков. Третью она забрала из детского дома малютки.

Шоу-бизнес,Кирилл Набутов,
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