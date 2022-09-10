Галкина призвали покаяться ради возвращения в Россию

Если Максим покается и лоб себе разобьёт, то его великодушно простят. Я к нему никогда всерьёз не относился, пока нас Алла Борисовна не познакомила. Я обнаружил, что он не только остроумный, но и умный. Каким образом будут складываться отношения внутри семьи — сказать сложно. Не ожидал, что события там примут такой оборот». - Артемий Троицкий, российский журналист и музыкальный критик.

