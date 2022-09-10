Галкина призвали покаяться ради возвращения в Россию

67-летний российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в рамках одного из интервью заявил, что юморист Максим Галкин, супруг народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, в любой момент может вернуться в РФ, если «покается и лоб себе разобьёт». Об этом пишет издание «СтарХит».
Если Максим покается и лоб себе разобьёт, то его великодушно простят. Я к нему никогда всерьёз не относился, пока нас Алла Борисовна не познакомила. Я обнаружил, что он не только остроумный, но и умный. Каким образом будут складываться отношения внутри семьи — сказать сложно. Не ожидал, что события там примут такой оборот». - Артемий Троицкий, российский журналист и музыкальный критик.