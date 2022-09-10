В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
15 минут назад

Троицкий заявил, что Максим Галкин может вернуться в Россию в любой момент

Моя Москва.онлайн

67-летний российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в рамках одного из интервью заявил, что юморист Максим Галкин, супруг народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, в любой момент может вернуться в РФ, если «покается и лоб себе разобьёт». Об этом пишет издание «СтарХит».

Галкина призвали покаяться ради возвращения в Россию
Фото: ТАССТАСС

Если Максим покается и лоб себе разобьёт, то его великодушно простят. Я к нему никогда всерьёз не относился, пока нас Алла Борисовна не познакомила. Я обнаружил, что он не только остроумный, но и умный. Каким образом будут складываться отношения внутри семьи — сказать сложно. Не ожидал, что события там примут такой оборот». - Артемий Троицкий, российский журналист и музыкальный критик.

data-quiz-id="dd0bd73a-7420-4e74-8b39-634112fc16a9"
data-quiz-widget="Universal"
data-quiz-color="#315efb"
data-quiz-theme="rambler-news"
style="max-width: 500px;" >

src="https://quiz.rambler.ru/widget/sdk.js"
async="async">