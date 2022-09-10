Полюбила „козла“: Экс-депутат раскритиковал отношения Пугачевой и Галкина

С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Алла Пугачева, вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Свое первое политическое заявление артистка сделала после кончины первого президента СССР Михаила Горбачева. По ее мнению, сегодня люди перестали идти на компромисс во благо светлого будущего, и в целом пропало человеколюбие в обществе. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой.