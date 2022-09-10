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53 минуты назад

Бывший депутат Госдумы Худяков: Пугачева совершает глупости из любви к Галкину

Ura.Ru

Российская певица Алла Пугачева совершает глупости из любви к своему мужу — артисту Максиму Галкину. Так считает экс-депутат Государственной Думы Роман Худяков.

Полюбила „козла“: Экс-депутат раскритиковал отношения Пугачевой и Галкина
Фото: ТАССТАСС

«Алла Пугачева — великая народная певица. Полюбила „козла“ — любовь зла, так бывает с женщинами. Тут она не виновата», — рассудил Худяков, передает Teleprogramma.pro.

Галкин закрыл свой бизнес в России

С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Алла Пугачева, вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Свое первое политическое заявление артистка сделала после кончины первого президента СССР Михаила Горбачева. По ее мнению, сегодня люди перестали идти на компромисс во благо светлого будущего, и в целом пропало человеколюбие в обществе. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой.

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