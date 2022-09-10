Реакция россиян на смерть Елизаветы II возмутила актрису Поплавскую

«Второй день невозможно читать ленты соцсетей. Столько стенаний, горечи и слез! Едва ли не каждый второй россиянин страдает так, будто потерял родную бабушку. Будто каждый всю свою жизнь обращался к ней: "Бабулечка, роднулечка, моя королева!" Как же теперь жить без нее, внучата?» — написала Поплавская.