В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
54 минуты назад

Реакция россиян на смерть Елизаветы II вызвала недоумение у актрисы Яны Поплавской

Слово и Дело

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II обсуждают во всем мире. Россияне не стали исключением, активно выражая соболезнования в социальных сетях.

Реакция россиян на смерть Елизаветы II возмутила актрису Поплавскую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данный факт не на шутку разозлил актрису Яну Поплавскую. По ее словам, многие соотечественники отнеслись к кончине монарха как к личному горю. Как будто умерла не иностранная королева, а родная бабушка.

Артистка призналась, что реакция россиян вызвала у нее недоумение. При этом через свой блог она пожелала всем столь же долгой и хорошей жизни, какая была у Ее Величества.

«Второй день невозможно читать ленты соцсетей. Столько стенаний, горечи и слез! Едва ли не каждый второй россиянин страдает так, будто потерял родную бабушку. Будто каждый всю свою жизнь обращался к ней: "Бабулечка, роднулечка, моя королева!" Как же теперь жить без нее, внучата?» — написала Поплавская.

Напомним, ранее король Карл III впервые обратился к нации в новом статусе. Наследник Елизаветы II заявил, что вся монаршая семья находится в долгу перед покойной правительницей.

Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл

Шоу-бизнес,принц Гарри,Елизавета II,Яна Поплавская,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители