Реакция россиян на смерть Елизаветы II возмутила актрису Поплавскую

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II обсуждают во всем мире. Россияне не стали исключением, активно выражая соболезнования в социальных сетях.
Данный факт не на шутку разозлил актрису Яну Поплавскую. По ее словам, многие соотечественники отнеслись к кончине монарха как к личному горю. Как будто умерла не иностранная королева, а родная бабушка.
Артистка призналась, что реакция россиян вызвала у нее недоумение. При этом через свой блог она пожелала всем столь же долгой и хорошей жизни, какая была у Ее Величества.
«Второй день невозможно читать ленты соцсетей. Столько стенаний, горечи и слез! Едва ли не каждый второй россиянин страдает так, будто потерял родную бабушку. Будто каждый всю свою жизнь обращался к ней: "Бабулечка, роднулечка, моя королева!" Как же теперь жить без нее, внучата?» — написала Поплавская.
Напомним, ранее король Карл III впервые обратился к нации в новом статусе. Наследник Елизаветы II заявил, что вся монаршая семья находится в долгу перед покойной правительницей.