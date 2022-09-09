Марию Шукшину возмутил концерт Клавы Коки у храма

Актриса Мария Шукшина была возмущена выступлением певицы Клавы Коки на Дне знаний во Владивостоке. В своем Telegram-канале она опубликовала обращение подписчицы, которая рассказала, что происходило на выступлении.

Подписчица отметила, что концерт с выступлением Клавы Коки проходил в присутствии мэра города.

«Центральная площадь, справа в 100 метрах расположена администрация города, на которой гордо развивается флаг Российской Федерации. Слева — прямо на самой площади стоит православный храм, украшая город своими золотыми куполами и крестами», — рассказала женщина, добавив, что в песнях Коки были «отборные маты» и звучала строчка «забери меня пьяную домой».

Активистка считает, что такие песни «направлены на развращение, обесчеловечивание людей, детей». «Такими концертами, такими певицами и певцами, актерами убивают самое важное — веру. Она хрупкая у детей — вы же знаете. Невообразимо, жестоко, зверски, так по живому», — заключила автор письма.