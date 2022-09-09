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1 час назад

Элтон Джон почтил память Елизаветы II на концерте в Торонто

Елена Прошина

Британский певец и композитор Элтон Джон почтил память умершей королевы Елизаветы II во время своего концерта в Торонто. Об этом в своём Telegram-канале сообщает ТАСС.

«Она вдохновляла всех, кто был рядом с ней. В том числе и меня. Она была фантастическим человеком. Она провела страну через величайшие и самые мрачные времена с изяществом, благородством, искренней любовью и теплотой», – сказал Элтон Джон.

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Певец также передал слова соболезнования королевской семье. Он признался, что Елизавета II была «огромной частью его жизни».

«Королевы будет нам не хватать», – закончил Элтон Джон свою речь.

Ранее в В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II. Церемония пройдёт в 18:00 по лондонскому времени (20:00 мск) в соборе Святого Павла.

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