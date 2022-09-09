Иосиф Пригожин станет соведущим в программе "Звезды сошлись"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин станет соведущим Леры Кудрявцевой в рамках передачи «Звезды сошлись», передает Teleprogramma.pro.
«Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звездах и шоу-бизнесе все, так что мне будет чем поделиться со зрителями», — заверил Пригожин.
Продюсер впервые выступит в роли телеведущего, Пригожин считает, что ему предстоит многому научиться от своей новой коллеги Леры Кудрявцевой. Он признался, что любит экспериментировать и открывать в себе новые таланты.
«С Лерой мы знакомы очень-очень давно, у нас теплые, хорошие, приятельские отношения. Надеюсь, получится и отличный дуэт», — резюмировал Пригожин.
Ранее Пригожин призвал «не прогонять» вернувшегося в Россию Валерия Меладзе.