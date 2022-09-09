В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
18 минут назад

Иосиф Пригожин станет соведущим Кудрявцевой в программе "Звезды сошлись"

Газета.Ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин станет соведущим Леры Кудрявцевой в рамках передачи «Звезды сошлись», передает Teleprogramma.pro.

Иосиф Пригожин станет соведущим в программе "Звезды сошлись"
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»Владимир Трефилов/РИА «Новости»

«Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звездах и шоу-бизнесе все, так что мне будет чем поделиться со зрителями», — заверил Пригожин.

Продюсер впервые выступит в роли телеведущего, Пригожин считает, что ему предстоит многому научиться от своей новой коллеги Леры Кудрявцевой. Он признался, что любит экспериментировать и открывать в себе новые таланты.

«С Лерой мы знакомы очень-очень давно, у нас теплые, хорошие, приятельские отношения. Надеюсь, получится и отличный дуэт», — резюмировал Пригожин.

Ранее Пригожин призвал «не прогонять» вернувшегося в Россию Валерия Меладзе.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Валерий Меладзе,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители