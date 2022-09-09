Продюсер Витаса рассказал, чем сейчас занимается певец

Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин рассказал о творческих планах артиста. В интервью изданию «Дни.ру» он отметил, что для России исполнитель уже находится в категории «ретро», а потому музыкант нацелился на азиатский рынок.

По словам Пудовкина, в Китае Витас очень популярен, а местная аудитория значительно отличается от российской.

«Сегодня Витас ориентирован преимущественно на азиатский рынок, который все очень быстро потребляет. Китайская аудитория кардинально отличается от российской, ей постоянно надо давать что-то новое», — отметил продюсер.