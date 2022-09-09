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1 час назад

Стало известно о хитром ходе Джоли ради развода Питта с Энистон

Никита Бородкин

Первые снимки Анджелины Джоли и Брэда Питта были сделаны по наводке самой актрисы. Как сообщает «Газета.ru», это потребовалось артистке для того, чтобы разлучить его с Дженнифер Энистон.

Стало известно о хитром ходе Джоли ради развода Питта с Энистон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в 2005 году издание US Weekly опубликовало сенсационные фотографии Джоли и Питта пляже в Кении. Снимки вызвали фурор среди фанатов, поскольку на тот момент Питт еще был женат на Энистон.

Как рассказал медиамагнат Ян Веннер, который тогда был совладельцем журнала, наводку на их отдых дала сама Анджелина. Она рассказала фотографу, где и в какое время их можно будет «тайно» заснять, чтобы позднее опубликовать снимки в прессе.

Напомним, что Джоли и Питт подтвердили свой роман в январе 2006 года. Через четыре месяца у них родилась дочь Шайло, а позднее — двойняшки Нокс и Вивьен. Также у актеров есть трое приемных детей.

Официально зарегистрировать свой брак они решили в 2014 году, однако уже через два года Джоли решила развестись. Официально суд расторг их брак лишь в 2019 году.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,Дженнифер Энистон,
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