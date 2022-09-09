Стало известно о хитром ходе Джоли ради развода Питта с Энистон

Первые снимки Анджелины Джоли и Брэда Питта были сделаны по наводке самой актрисы. Как сообщает «Газета.ru», это потребовалось артистке для того, чтобы разлучить его с Дженнифер Энистон.

Напомним, что в 2005 году издание US Weekly опубликовало сенсационные фотографии Джоли и Питта пляже в Кении. Снимки вызвали фурор среди фанатов, поскольку на тот момент Питт еще был женат на Энистон.

Как рассказал медиамагнат Ян Веннер, который тогда был совладельцем журнала, наводку на их отдых дала сама Анджелина. Она рассказала фотографу, где и в какое время их можно будет «тайно» заснять, чтобы позднее опубликовать снимки в прессе.

Напомним, что Джоли и Питт подтвердили свой роман в январе 2006 года. Через четыре месяца у них родилась дочь Шайло, а позднее — двойняшки Нокс и Вивьен. Также у актеров есть трое приемных детей.