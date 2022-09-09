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8 минут назад

«Отказывается петь за рубли»: депутата возмутило поведение Пугачевой

Никита Бородкин

Депутат Роман Худяков пожаловался, что певица Алла Пугачева отказывается выступать за гонорар в рублях. В своем Telegram-канале он заявил, что люди начали забывать, за что любили Примадонну, а потому ей стоит напомнить о себе в России и поменять условия в прейскуранте.

Депутата возмутило поведение Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алла Пугачева отказалась петь за рубли. А почему, собственно?! Концертный директор говорит, что у нее в прейскуранте ясно написано – только евро. Даже не доллары», — написал он.

Худяков отметил, что до отъезда Пугачевой за границу ее устраивала сумма в 250 тыс. евро. После изменения курса эта же сумма, но в рублях, якобы не устраивает певицу. Он призвал исполнительницу согласиться на оплату труда в рублях, записать новые песни и проехаться с концертами по стране.

Пугачева намекнула, кому хочет «набить морду»

Отметим, что после возвращения в Россию против Пугачевой высказались ряд медийных лиц, в том числе и журналист Владимир Соловьев, который призвал ее раскрыть данные о доходах в 90-е годы. В ее защиту выступил бывший супруг Филипп Киркоров, который призвал прекратить «травлю» исполнительницы.

Шоу-бизнес,Роман Худяков,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,Филипп Киркоров,
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