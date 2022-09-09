Депутата возмутило поведение Пугачевой

Депутат Роман Худяков пожаловался, что певица Алла Пугачева отказывается выступать за гонорар в рублях. В своем Telegram-канале он заявил, что люди начали забывать, за что любили Примадонну, а потому ей стоит напомнить о себе в России и поменять условия в прейскуранте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Алла Пугачева отказалась петь за рубли. А почему, собственно?! Концертный директор говорит, что у нее в прейскуранте ясно написано – только евро. Даже не доллары», — написал он.

Худяков отметил, что до отъезда Пугачевой за границу ее устраивала сумма в 250 тыс. евро. После изменения курса эта же сумма, но в рублях, якобы не устраивает певицу. Он призвал исполнительницу согласиться на оплату труда в рублях, записать новые песни и проехаться с концертами по стране.