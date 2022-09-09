DJ Smash взял миллион за выступление в Якутске и отменил концерт

В мэрии Якутска заявили, что электронный музыкант DJ Smash взял аванс в размере почти миллиона рублей за концерт на Дне города и не приехал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости» Виктор Толочко/РИА «Новости»

В мэрии объяснили, что музыкант должен был выступить на Дне города 11 сентября, о чем администрация рассказала жителям города после подписания контракта на 3 млн руб. и выплаты невозвратного аванса в размере 913 тыс. руб.

Однако диджей отказался приезжать, поскольку якутские власти якобы не смогли удовлетворить требования его райдера. В администрации Якутска уточнили, что не смогли выполнить только технический райдер артиста, поскольку в городе нет нужного оборудования для звука и спецэффектов.

«Также артисту не понравилось, что конфиденциальная информация по поводу его выступления начала приобретать огласку, на что он высказал своё возмущение и отказался от выступления. Теперь мы ожидаем с выступлением нашего земляка L'one и проведем празднование обязательно», — пообещали в мэрии.