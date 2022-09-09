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3 часа назад

DJ Smash получил авансом почти миллион за отмененное выступление в Якутске

Газета.Ruиещё 1

В мэрии Якутска заявили, что электронный музыкант DJ Smash взял аванс в размере почти миллиона рублей за концерт на Дне города и не приехал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

DJ Smash взял миллион за выступление в Якутске и отменил концерт
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»Виктор Толочко/РИА «Новости»

В мэрии объяснили, что музыкант должен был выступить на Дне города 11 сентября, о чем администрация рассказала жителям города после подписания контракта на 3 млн руб. и выплаты невозвратного аванса в размере 913 тыс. руб.

Однако диджей отказался приезжать, поскольку якутские власти якобы не смогли удовлетворить требования его райдера. В администрации Якутска уточнили, что не смогли выполнить только технический райдер артиста, поскольку в городе нет нужного оборудования для звука и спецэффектов.

«Также артисту не понравилось, что конфиденциальная информация по поводу его выступления начала приобретать огласку, на что он высказал своё возмущение и отказался от выступления. Теперь мы ожидаем с выступлением нашего земляка L'one и проведем празднование обязательно», — пообещали в мэрии.

Сам DJ Smash заявил, что поездка не состоится по техническим причинам.

Шоу-бизнес,Андрей Ширман,
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