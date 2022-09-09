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4 часа назад

Роман Худяков заявил, что Пугачева отказалась выступать за рубли в России

Слово и Дело

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков рассказал о категорическом отказе певицы Аллы Пугачевой выступать за рубли. Эта особенность прописана в ее прейскуранте. Причем Примадонна не принимает оплату исключительно в евро.

Экс-депутат рассказал о категорическом отказе Пугачевой выступать за рубли
Фото: Агентство «Москва» / Александр АвиловАгентство «Москва» / Александр Авилов

«Причем до отъезда в "отпуск" в Израиль ее устраивали 260 тыс. евро, под фонограмму, а сейчас евро уже не тот, а та же сумма в рублях по курсу не устраивает», — написал Худяков в социальных сетях.

При этом политик верит, что Алла Пугачева вернулась в Россию не для того, чтобы разобраться с активами на случай переезда за границу, а чтобы разрешить многочисленные вопросы и определиться для самой себя, как лучше жить.

«А понять Алла Пугачева должна следующее. Люди начали забывать, за что её любили в СССР и в России. Алла Пугачева — великая народная заслуженная певица. Полюбила "козла" — любовь зла, так бывает с женщинами. Тут она не виновата. Но нужно соглашаться на гонорары в рублях», — считает Худяков.

Политик советует Алле Пугачевой записать новые композиции и поехать в тур по России. Именно в этом случае она сможет наладить взаимоотношения с народом. В заключение Худяков напомнил Примадонне, что на Максиме Галкине жизнь не заканчивается.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Роман Худяков,Алла Пугачева,Госдума,
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