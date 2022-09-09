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2 часа назад

Российского комика не пустили в Грузию

Lenta.ruиещё 2

Российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. Молодого человека не пустили в страну несмотря на то, что у него запланированы концерты и подписан договор аренды на квартиру, сообщил он в Twitter.

Российского комика не пустили в Грузию
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам стендапера, на границе он проинформировал сотрудников контроля, что у него запланированы два концерта. Один из них должен был пройти в Тбилиси, а другой в Батуми. Кроме того, он уведомил пограничников, что у него заключен договор аренды на квартиру на полгода. Однако Оганисяну все равно официально отказали во въезде в страну.

«Надо было сказать, что я дружу с Мгзавреби, может это бы сработало. Или что вчера восхищался игрой Хвичи против "Ливерпуля"», — пошутил он.

Ранее Оганисян уже сталкивался с отказом во въезде в Грузию. В июле он сообщил, что пытался попасть в страну, но его не пустили.

Россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию

После переезда в Москву из Саратова в 2016 году Оганисян стал участником проекта Stand-Up Club #1. В 2018 году комик устроился на работу сценаристом в шоу «Вечерний Ургант».

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