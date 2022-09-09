Российского комика не пустили в Грузию

Российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. Молодого человека не пустили в страну несмотря на то, что у него запланированы концерты и подписан договор аренды на квартиру, сообщил он в Twitter.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По словам стендапера, на границе он проинформировал сотрудников контроля, что у него запланированы два концерта. Один из них должен был пройти в Тбилиси, а другой в Батуми. Кроме того, он уведомил пограничников, что у него заключен договор аренды на квартиру на полгода. Однако Оганисяну все равно официально отказали во въезде в страну.

«Надо было сказать, что я дружу с Мгзавреби, может это бы сработало. Или что вчера восхищался игрой Хвичи против "Ливерпуля"», — пошутил он.

Ранее Оганисян уже сталкивался с отказом во въезде в Грузию. В июле он сообщил, что пытался попасть в страну, но его не пустили.