Мария Шукшина знает, как вывести на чистую воду артистов-предателей

«Нужно задуматься о возврате символов. Предатели будут сами выдавать себя при их виде. Допустим, группа "Би-2" отказалась давать концерт из буквы "Z". То есть с возвратом символов они сами побегут, только пятки будут сверкать», — предложила Шукшина.