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4 часа назад

Мария Шукшина знает, как вывести на чистую воду артистов-предателей

Слово и Дело

Актриса Мария Шукшина считает, что все российские артисты должны четко обозначить свою позицию насчет спецоперации на Украине. Артистка даже предложила метод, который заставит отмалчивающихся звезд проявить свое нутро.

Мария Шукшина знает, как вывести на чистую воду артистов-предателей
Фото: globallookpress/Vladimir Myshkin/Russian Lookgloballookpress/Vladimir Myshkin/Russian Look

Шукшина считает, что вывести на чистую воду артистов поможет возвращение символов спецоперации, если буквы «Z» и «V» вновь будут размещаться на плакатах, в том числе и в концертных залах.

«Нужно задуматься о возврате символов. Предатели будут сами выдавать себя при их виде. Допустим, группа "Би-2" отказалась давать концерт из буквы "Z". То есть с возвратом символов они сами побегут, только пятки будут сверкать», — предложила Шукшина.

Актриса считает, что в России не должны оставаться артисты, которые пытаются усидеть на двух стульях.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,
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