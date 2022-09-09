Мария Шукшина знает, как вывести на чистую воду артистов-предателей

Актриса Мария Шукшина считает, что все российские артисты должны четко обозначить свою позицию насчет спецоперации на Украине. Артистка даже предложила метод, который заставит отмалчивающихся звезд проявить свое нутро.
Шукшина считает, что вывести на чистую воду артистов поможет возвращение символов спецоперации, если буквы «Z» и «V» вновь будут размещаться на плакатах, в том числе и в концертных залах.
«Нужно задуматься о возврате символов. Предатели будут сами выдавать себя при их виде. Допустим, группа "Би-2" отказалась давать концерт из буквы "Z". То есть с возвратом символов они сами побегут, только пятки будут сверкать», — предложила Шукшина.
Актриса считает, что в России не должны оставаться артисты, которые пытаются усидеть на двух стульях.