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1 час назад

Волочкова показала нового бойфренда

Никита Бородкин

Балерина Анастасия Волочкова представила своим подписчикам в социальных сетях нового избранника. Как сообщает «Пятый канал», им стал некий Александр Герасимов.

Волочкова показала нового бойфренда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На своей страничке Анастасия опубликовала снимок с мужчиной из салона дорогого автомобиля. На фотографии он обнимает знаменитость за плечо.

соцсети

Отметим, что накануне танцовщица провела в честь премьеры своего нового клипа мероприятие, куда привезли большое количество различных букетов.

«А моих цветов доставку заказал мой Саша на трех машинах», — подписала публикацию Волочкова, объясняя, кто стал спонсором этого действа.

Журналисты отмечают, что, судя по соцсетям, Герасимов далеко не бедный человек. В его соцсетях много снимков дорогих автомобилей, отдыха у бассейна с коктейлями и красивых видов из окон отелей.

Напомним, что личная жизнь Волочковой регулярно становится предметом внимания прессы и ее подписчиков. Балерина нередко меняет избранников. Например, еще в июле она рассказывала о том, что сошлась с неким состоятельным мужчиной по имени Хан — Анастасия заявляла, что он помог ей с обустройством дома.

Шоу-бизнес,Александр Герасимов,Анастасия Волочкова,
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