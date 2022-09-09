Волочкова показала нового бойфренда

Балерина Анастасия Волочкова представила своим подписчикам в социальных сетях нового избранника. Как сообщает «Пятый канал», им стал некий Александр Герасимов.
На своей страничке Анастасия опубликовала снимок с мужчиной из салона дорогого автомобиля. На фотографии он обнимает знаменитость за плечо.
Отметим, что накануне танцовщица провела в честь премьеры своего нового клипа мероприятие, куда привезли большое количество различных букетов.
«А моих цветов доставку заказал мой Саша на трех машинах», — подписала публикацию Волочкова, объясняя, кто стал спонсором этого действа.
Журналисты отмечают, что, судя по соцсетям, Герасимов далеко не бедный человек. В его соцсетях много снимков дорогих автомобилей, отдыха у бассейна с коктейлями и красивых видов из окон отелей.
Напомним, что личная жизнь Волочковой регулярно становится предметом внимания прессы и ее подписчиков. Балерина нередко меняет избранников. Например, еще в июле она рассказывала о том, что сошлась с неким состоятельным мужчиной по имени Хан — Анастасия заявляла, что он помог ей с обустройством дома.