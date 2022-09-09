Волочкова показала нового бойфренда

Балерина Анастасия Волочкова представила своим подписчикам в социальных сетях нового избранника. Как сообщает «Пятый канал», им стал некий Александр Герасимов.

На своей страничке Анастасия опубликовала снимок с мужчиной из салона дорогого автомобиля. На фотографии он обнимает знаменитость за плечо.

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Отметим, что накануне танцовщица провела в честь премьеры своего нового клипа мероприятие, куда привезли большое количество различных букетов.

«А моих цветов доставку заказал мой Саша на трех машинах», — подписала публикацию Волочкова, объясняя, кто стал спонсором этого действа.

Журналисты отмечают, что, судя по соцсетям, Герасимов далеко не бедный человек. В его соцсетях много снимков дорогих автомобилей, отдыха у бассейна с коктейлями и красивых видов из окон отелей.