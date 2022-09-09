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1 час назад

Лазарев намекнул на завершение творческой карьеры

Газета.Ruиещё 1

Музыкант Сергей Лазарев в разговоре с «Теленеделей» заявил, что в его жизни сместились приоритеты: теперь певец хочет проводить больше времени с друзьями и семьей.

Лазарев намекнул на завершение творческой карьеры
Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press«Комсомольская правда»/Global Look Press

«Меняется все, потому что дети растут, уже хочется больше времени проводить дома, в семейном кругу и посвящать больше времени себе. Первую половину жизни мы рвемся заработать какие-то бонусы, как-то реализоваться, утвердиться», — отметил Лазарев.

Он напомнил, что в следующем году ему исполнится 40 лет. «Половина жизни уже прожита», считает Лазарев. Певец отметил, что за это время ему удалось добиться успеха и самореализоваться. Теперь, по мнению звезды, ему следует уделять больше времени друзьям и семье, которыми он «пожертвовал» ради достижения своей цели.

Ранее Лазарев признался, что бросил курить ради сына.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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