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1 час назад

Галкин сравнил россиян с орками после концерта в Новой Зеландии

Газета.Ru

Юморист Максим Галкин случайно сравнил жителей России с орками из «Властелина колец» после недавнего выступления в Новой Зеландии. Об этом сообщает «Пятый канал».

Галкин сравнил россиян с орками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из поклонников спросил шоумена, планирует ли он заглянуть в гости к хоббитам (съемки «Властелина колец» проходили в Новой Зеландии. — «Газета.Ru»). На это Галкин ответил: «К всадникам Рохана».

По сюжету произведения Джона Толкина жители Рохана и орки сражались между собой. После начала спецоперации на Украине в зарубежных странах орками начали называть россиян.

Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме

Ранее журналист Антон Красовский назвал Максима Галкина своим личным врагом. У них были хорошие отношения до тех пор, пока артист не уехал из страны весной 2022 года.

Шоу-бизнес,Антон Красовский,Максим Галкин,
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