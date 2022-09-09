Галкин сравнил россиян с орками

Юморист Максим Галкин случайно сравнил жителей России с орками из «Властелина колец» после недавнего выступления в Новой Зеландии. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Один из поклонников спросил шоумена, планирует ли он заглянуть в гости к хоббитам (съемки «Властелина колец» проходили в Новой Зеландии. — «Газета.Ru»). На это Галкин ответил: «К всадникам Рохана».

По сюжету произведения Джона Толкина жители Рохана и орки сражались между собой. После начала спецоперации на Украине в зарубежных странах орками начали называть россиян.