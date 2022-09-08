Монеточка прокомментировала сообщения об объявлении ее в розыск

«По поводу этого розыска: я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом только из новостей — так же, как и вы. Сейчас мой долг полностью погашен. Возможно, это все доходит с какой-то задержкой, я не знаю. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Ну, попробую я сделать, видимо, так. Неприятное утро. Хочется поскорее забыть эту ситуацию», — рассказала певица.