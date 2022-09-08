Прохор Шаляпин раскрыл секрет своего настоящего имени

Российский певец Прохор Шаляпин сообщил, что использует сценический псевдоним, и назвал свое настоящее имя.

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— В «Википедии», я лично редактировал эту статью, там ясным по белому написано. Имя при рождении Андрей Андреевич Захаренков, — отметил артист в YouTube-шоу «Алена, блин!».

По его словам, изменить имя на Прохор Шаляпин он решился еще в 2003 году. Этот шаг оставил определенный след в его жизни. Певец признался, что до сих пор испытывает благодарность к Федору Шаляпину.

Прохор Шаляпин недавно сообщил СМИ о том, что его первая интимная близость произошла в 14 лет с женщиной сильно старше его. «Той самой» оказалась бабушка его друга.