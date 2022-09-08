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2 часа назад

Группа «Сплин» ответила на сообщение об отмене концерта в Оренбурге

Газета.Ru

Директор группы «Сплин» Александр Морозов прокомментировал сообщение об отмене концерта коллектива в Оренбурге. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Группа «Сплин» ответила на сообщение об отмене концерта в Оренбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие должно было пройти на Марсовом Поле 12 сентября, однако местные СМИ со ссылкой на организаторов заявили об отмене выступления.

«Пока сами разбираемся. К сожалению, ничего точного говорить не можем. Как разберемся, так мы все это объявим», — сказал он.

Ранее организаторы концертов группы «Сплин» в Светлогорске и Волгограде сообщили об отмене выступлений музыкального коллектива.

Отмены концертов коллектива стали происходить после того, как на фестивале «Чернозем» фронтмен группы Александр Васильев посвятил покинувшим Россию артистам песню «Выхода нет». Из трансляции фестиваля в соцсетях сет с выступлением коллектива был удален.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Александр Морозов,
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