Милявская показала, как делает татуировку

В Сети обсуждают неординарное поведение Лолиты Милявской. В принципе, эта звезда практически всегда выделялась из толпы, ей нравится эпатировать. Сейчас в социальных сетях Милявской появились кадры, на которых она делает татуировку. Рисунок располагается на шее певицы. Об этом пишут журналисты «Дни.ру».

Фото: Telegram Telegram

Милявскую при этом в тату-салоне не видели. Она предпочитает временные татуировки. Артистка сделала себе рисунок на шее обычной переводкой. Она показала, как приклеивает картинку к участку своей кожи, мочит ее и отклеивает.

Интернет-пользователи оценили кельтский узор на шее Милявской. Они сомневаются, что она в курсе, что означает этот знак. И были те, кто поддержал Лолиту в ее желании выглядеть красиво и при этом не делают настоящие татуировки. Есть россияне, которым кажется рациональным использовать переводные картинки для украшения своего тела.