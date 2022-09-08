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2 часа назад

Милявская показала, как делает татуировку на шее

Вести Подмосковья

В Сети обсуждают неординарное поведение Лолиты Милявской. В принципе, эта звезда практически всегда выделялась из толпы, ей нравится эпатировать. Сейчас в социальных сетях Милявской появились кадры, на которых она делает татуировку. Рисунок располагается на шее певицы. Об этом пишут журналисты «Дни.ру».

Милявская показала, как делает татуировку
Фото: TelegramTelegram

Милявскую при этом в тату-салоне не видели. Она предпочитает временные татуировки. Артистка сделала себе рисунок на шее обычной переводкой. Она показала, как приклеивает картинку к участку своей кожи, мочит ее и отклеивает.

Интернет-пользователи оценили кельтский узор на шее Милявской. Они сомневаются, что она в курсе, что означает этот знак. И были те, кто поддержал Лолиту в ее желании выглядеть красиво и при этом не делают настоящие татуировки. Есть россияне, которым кажется рациональным использовать переводные картинки для украшения своего тела.

Милявская привлекает не только своим творчеством, но и личной жизнью. У артистки недавно было большое интервью в рамках которого она рассказала, как изменяла Александру Цекало. Лолита утверждает, что у нее были отношения с бандитом. Встречи проходили в автомобиле. В качестве предлога, чтобы Цекало ничего не понял, Милявская использовала прогулки с собакой.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Александр Цекало,
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