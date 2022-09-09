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2 часа назад

Шевчук рассказал об отмене концерта "ДДТ" в Петербурге

Газета.Ruиещё 2

Лидер музыкального коллектива "ДДТ" Юрий Шевчук в беседе с News.ru рассказал об отмене концерта группы на "Газпром Арене" 24 сентября.

Концерт "ДДТ" отменили в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Концерт переносится на неопределенный срок. Так что пока могу только посоветовать прослушать готовящийся к выходу новый альбом группы", - поделился солист коллектива.

Шевчук также рассказал, что постарался сделать новый альбом лиричным. Причин отмены выступления в Петербурге музыкант не назвал. Ранее Юрий Шевчук запустил краудфандинг на выпуск нового альбома "ДДТ" — "Творчество в пустоте. Часть 2".

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Альбом будет состоять из 14 новых песен. Первыми услышать цифровую версию альбома смогут участники краудфандинга — 29 сентября. А через неделю пластинка появится на стриминговых сервисах.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,
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