Концерт "ДДТ" отменили в Петербурге

Лидер музыкального коллектива "ДДТ" Юрий Шевчук в беседе с News.ru рассказал об отмене концерта группы на "Газпром Арене" 24 сентября.
"Концерт переносится на неопределенный срок. Так что пока могу только посоветовать прослушать готовящийся к выходу новый альбом группы", - поделился солист коллектива.
Шевчук также рассказал, что постарался сделать новый альбом лиричным. Причин отмены выступления в Петербурге музыкант не назвал. Ранее Юрий Шевчук запустил краудфандинг на выпуск нового альбома "ДДТ" — "Творчество в пустоте. Часть 2".
Альбом будет состоять из 14 новых песен. Первыми услышать цифровую версию альбома смогут участники краудфандинга — 29 сентября. А через неделю пластинка появится на стриминговых сервисах.