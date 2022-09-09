Концерт "ДДТ" отменили в Петербурге

Лидер музыкального коллектива "ДДТ" Юрий Шевчук в беседе с News.ru рассказал об отмене концерта группы на "Газпром Арене" 24 сентября.

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"Концерт переносится на неопределенный срок. Так что пока могу только посоветовать прослушать готовящийся к выходу новый альбом группы", - поделился солист коллектива.

Шевчук также рассказал, что постарался сделать новый альбом лиричным. Причин отмены выступления в Петербурге музыкант не назвал. Ранее Юрий Шевчук запустил краудфандинг на выпуск нового альбома "ДДТ" — "Творчество в пустоте. Часть 2".