В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Монеточку объявили в розыск из-за неуплаты штрафа Костюшкину

Вечерняя Москваиещё 2

Российскую певицу Монеточку объявили в розыск по причине неуплаты 500 тысяч рублей штрафа артисту Стасу Костюшкину. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Певицу Монеточку объявили в розыск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным СМИ, в случае неуплаты штрафа правоохранители могут арестовать квартиру певицы в Москве.

13 апреля Басманный суд Москвы вынес решение по поводу иска певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке из-за плагиата. Певице запрещено использовать песню «Женщина, я не танцую» и текст к ней. Требования Костюшкина суд удовлетворил частично: Монеточку обязали выплатить 500 тысяч рублей компенсации за использование его произведения вместо требуемой суммы в размере 900 тысяч. Кроме того, девушка должна покрыть все судебные расходы.

До этого жена Костюшкина Юлия объяснила, почему певец не простит долг Монеточке, которая якобы испытывает финансовые трудности.

В начале 2022 года Монеточка пожаловалась, что журналисты обнародовали точный адрес ее проживания, из-за чего она вынуждена будет продать квартиру.

Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители