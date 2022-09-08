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2 часа назад

Козловского и Акиньшину застали на отдыхе в Турции

Никита Бородкин

Актеров Данилу Козловского и Оксану Акиньшину застали вместе во время отдыха в Турции. Как сообщает «Слово и Дело», встретившие их туристы уверяют, что знаменитости вели себя «как пара».

Козловского и Акиньшину застали на отдыхе в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что артисты вместе снимались в фильме «Чернобыль» — предположительно, они сблизились на съемочной площадке. При этом Козловский и Акиньшина утверждают, что их связывают исключительно рабочие отношения.

Однако недавно фанаты встретили пару на одном из курортов Турции. По словам очевидца, на просьбу сфотографироваться на память Оксана ответила отказам, а Данила попросил оставить их в покое.

«Извинился и все. Потом мы ушли, Акиньшина взглядом провожала. Они вместе стояли как пара. Конечно, все знают, что они встречаются», — рассказал турист.

Напомним, что Козловский состоял в отношениях с Ольгой Зуевой, которая родила актеру дочь. Через полгода после рождения ребенка пара разошлась — фанаты уверены, что Данила ушел от избранницы из-за Акиньшиной.

Шоу-бизнес,Ольга Зуева,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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