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42 минуты назад

Водонаева решила сама жить в купленной для кота московской квартире

Мослента

Популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева призналась, что решила сама жить в квартире, которую ранее покупала для своего кота породы мейн-кун. Об этом она рассказала журналистам МК.

Водонаева решила жить в купленной для кота квартире
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА НовостиЕкатерина Чеснокова / РИА Новости

«Для меня это такой подарок самой себе, личное достижение. Изначально квартира предназначалась для того, чтобы отселить туда кота. Но коту я сказала: "Знаешь, Эскобар, я так устала покупать ее, что она все-таки моя, а не твоя"», — со смехом рассказала она.

По словам телеведущей, сначала она рассматривала другой вариант, однако сделка сорвалась и она нашла эту квартиру. Несмотря на то, что стоила недвижимость уже в два раза больше, Водонаева все же решилась на покупку. Звезде предстоит выплатить за нее ипотеку еще в 10 миллионов рублей.

Она назвала новую квартиру в Хамовниках «ведьминой» из-за оформления в готическом стиле и темных тонах. Внутреннее убранство выполнено из дерева и камня.

Ранее стало известно, что приобретенная для кота квартира площадью 50 метров обошлась Водонаевой в 19 миллионов рублей. Еще в марте телеведущая не планировала тратить на ремонт жилища много денег.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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