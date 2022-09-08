Козловского и Акиньшину заметили на отдыхе в Турции

Актеров Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили за совместным времяпровождением в Турции. Видеоролик опубликовало издание StarHit.
На кадрах заметно, как артисты стоят рядом посреди оживленной улицы. После расставания с Ольгой Зуевой в 2021 году Козловский начал подогревать слухи о романе с Акиньшиной. Однако знаменитости никак не комментировали эту информацию.
В декабре 2021 года Акиньшина и Козловский были замечены вместе на кинопремии «Золотой единорог», которая вручается ежегодно в Лондоне в рамках «Недели российского кино».
Актеры вместе снимались в фильме «Чернобыль». Именно после работы в проекте предполагаемых возлюбленных начали видеть вместе.