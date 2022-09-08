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2 часа назад

Козловского и Акиньшину заметили на отдыхе в Турции

Газета.Ru

Актеров Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили за совместным времяпровождением в Турции. Видеоролик опубликовало издание StarHit.

Козловского и Акиньшину заметили на отдыхе в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах заметно, как артисты стоят рядом посреди оживленной улицы. После расставания с Ольгой Зуевой в 2021 году Козловский начал подогревать слухи о романе с Акиньшиной. Однако знаменитости никак не комментировали эту информацию.

В декабре 2021 года Акиньшина и Козловский были замечены вместе на кинопремии «Золотой единорог», которая вручается ежегодно в Лондоне в рамках «Недели российского кино».

Актеры вместе снимались в фильме «Чернобыль». Именно после работы в проекте предполагаемых возлюбленных начали видеть вместе.

Шоу-бизнес,Ольга Зуева,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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