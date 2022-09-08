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2 часа назад

Никас Сафронов заявил, что Пугачева имеет право "набить морду кому угодно"

Газета.Ru

Художник Никас Сафронов в беседе с Prozvezd.info прокомментировал недавние слова Аллы Пугачевой о желании "набить морду одному человеку".

"Пугачева имеет право набить морду кому угодно"
Фото: Газета.руГазета.ру

"Алла Борисовна, если ее достали, имеет право "набить морду" - в смысле "дать отпор" - кому угодно. Но я даже не представляю, что нужно сказать Пугачевой, чтобы она до такой степени разозлилась", - высказался артист.

Также он добавил, что Примадонна довольно спокойно относится к критике в свой адрес. Сафронов вспомнил инцидент с бывшим мужем Пугачевой Александром Стефановичем. По словам художника, экс-супруг выносил на публику секреты, связанные с певицей.

"Она ему [Стефановичу] все прощала. "Пусть говорит, если ему нравится!" - отвечала Алла", - рассказал он.

Ранее бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров вступился за артистку, которую уже несколько месяцев критикуют за отъезд из России.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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