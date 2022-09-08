Певец Филипп Киркоров призвал перестать обсуждать Аллу Пугачеву. По его словам, артистка многое сделала для страны и не заслужила такого отношения. Об этом пишет Super.Ru.

Филипп Киркоров пришел на презентацию клипа певца JONY, где высказал свое мнение по поводу нападков на Пугачеву. По его мнению, певица слишком многое сделала для страны, чтобы ее обсуждать.

«Кто мы все такие, чтобы осуждать, обсуждать, комментировать Аллу Борисовну? Какие-либо ее поступки. Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» - заявил певец.