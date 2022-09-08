Дочь Ивана Урганта снялась в рекламе американского бренда

Эрика Кикнадзе, дочь Ивана Урганта, вместе с другими инфлюенсерами стала частью рекламной кампании Heaven by MarcJacobs. Соответствующее фото появилось в социальных сетях.
Старшая дочь телеведущего Ивана Урганта появилась в рекламе новой коллекции демократичной линейки Heaven бренда MarcJacobs, которая выйдет в пятницу, 9 сентября. Эрика Кикнадзе позировала вместе с другими инфлюенсерами и самим дизайнером Марком Джейкобсом. Для нее подобрали короткое черное платье на заклепках, черные сапоги на платформе с разрезами спереди и высокие гольфы.
Впервые Марк Джейкобс выпустил коллекцию Heaven в 2020 году. Ее вдохновением стал стиль модных нью-йоркских подростков 2000-х и 2010-х. Цены на вещи варьировались от $45 до $395.
Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке и ранее принимала участие в съемках для бренда Jacquemus.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Ургант поздравил дочь с 22-летием.