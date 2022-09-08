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1 час назад

Дочь Ивана Урганта снялась в рекламной кампании Heaven by MarcJacobs

Газета.Ru

Эрика Кикнадзе, дочь Ивана Урганта, вместе с другими инфлюенсерами стала частью рекламной кампании Heaven by MarcJacobs. Соответствующее фото появилось в социальных сетях.

Дочь Ивана Урганта снялась в рекламе американского бренда
Фото: heavn/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)heavn/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Старшая дочь телеведущего Ивана Урганта появилась в рекламе новой коллекции демократичной линейки Heaven бренда MarcJacobs, которая выйдет в пятницу, 9 сентября. Эрика Кикнадзе позировала вместе с другими инфлюенсерами и самим дизайнером Марком Джейкобсом. Для нее подобрали короткое черное платье на заклепках, черные сапоги на платформе с разрезами спереди и высокие гольфы.

Впервые Марк Джейкобс выпустил коллекцию Heaven в 2020 году. Ее вдохновением стал стиль модных нью-йоркских подростков 2000-х и 2010-х. Цены на вещи варьировались от $45 до $395.

Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке и ранее принимала участие в съемках для бренда Jacquemus.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Ургант поздравил дочь с 22-летием.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Марк Джейкобс,
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