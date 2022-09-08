Дочь Ивана Урганта снялась в рекламе американского бренда

Старшая дочь телеведущего Ивана Урганта появилась в рекламе новой коллекции демократичной линейки Heaven бренда MarcJacobs, которая выйдет в пятницу, 9 сентября. Эрика Кикнадзе позировала вместе с другими инфлюенсерами и самим дизайнером Марком Джейкобсом. Для нее подобрали короткое черное платье на заклепках, черные сапоги на платформе с разрезами спереди и высокие гольфы.