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1 час назад

Победитель шоу «Голос» оказался под угрозой лишиться квартиры

Lenta.ruиещё 2

Российский певец, победитель седьмого сезона шоу «Голос» Петр Захаров оказался под угрозой лишиться квартиры из-за долга в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit.

Победитель шоу «Голос» может остаться без крыши над головой
Фото: ТАССТАСС

Трехкомнатную квартиру певца, которую он приобрел в ипотеку, выставили на торги. По словам Захарова, он стал жертвой мошенников. Незнакомый человек подал на него в суд, потребовав долг в размере 16 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск, а банки заморозили счета.

«Конечно же, когда мне выкатили "обвинение", мы с юристом сразу же обратились в следследственный комитет и прокуратуру с требованием разобраться. Но в итоге они как будто на все закрыли глаза и отказали в возбуждении дела», — рассказал певец.

За несколько месяцев сумма долга достигла 17 миллионов рублей. Захаров отметил, что оспорил решение судьи, однако документы не были переданы в вышестоящую инстанцию.

«Требуем объяснения такого поведения, но машина крутится своим ходом, ощущение, что меня просто не слышат», — заявил певец. Артист предположил, что, если ситуация не разрешится, он будет обращаться к президенту.

В декабре 2021 года под угрозой остаться без квартиры оказалась бывшая супруга солиста группы «Маршал» и звезды 90-х годов Романа Жукова. У Елены Жуковой могли отобрать жилье из-за невыплаченной ипотеки.

Шоу-бизнес,Роман Жуков,Петр Захаров,Елена Жукова,Следственный комитет,
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