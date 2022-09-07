Бузова призналась в любви к классической литературе

В любви к классической литературе призналась певица Ольга Бузова. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она рассказала, что прочла все книги из школьной программы в полном изложении.

Фото: @buzova86 @buzova86

«Некоторые перечитывала по несколько раз, например, восприятие "Мастера и Маргариты" разное в 14 и 20 лет. В рабочий и гастрольный период читала в самолетах, но потом из-за сложного графика полет стал моей возможностью поспать», — написала Бузова.

Она добавила, что во время отпуска в Турции у нее наконец-то появилось время для книг.