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3 часа назад

Бузова призналась в любви к классической литературе

Мослента

В любви к классической литературе призналась певица Ольга Бузова. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она рассказала, что прочла все книги из школьной программы в полном изложении.

Бузова призналась в любви к классической литературе
Фото:  @buzova86 @buzova86

«Некоторые перечитывала по несколько раз, например, восприятие "Мастера и Маргариты" разное в 14 и 20 лет. В рабочий и гастрольный период читала в самолетах, но потом из-за сложного графика полет стал моей возможностью поспать», — написала Бузова.

Она добавила, что во время отпуска в Турции у нее наконец-то появилось время для книг.

Ранее артистка сообщила журналистам еще об одном своем увлечении. Бузова рассказала, что начала заниматься теннисом и ходит на тренировки два раза в неделю.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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