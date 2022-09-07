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5 часов назад

Кушанашвили предупредил Милонова о мести братьев Меладзе

Слово и Дело

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили посоветовал депутату Госдумы Виталию Милонову остерегаться певца Валерия Меладзе и его брата композитора Константина Меладзе.

Кушанашвили предупредил Милонова о мести братьев Меладзе
Фото: globallookpress.com/Vadim Tarakanovgloballookpress.com/Vadim Tarakanov

Кушанашвили считает, что Милонов перегнул палку в критике певицы Веры Бержневой во время телевизионного эфира. Журналист отметил, что парламентарию может отомстить супруг исполнительницы и его брат.

«"Мармеладзе" все говорили еще во время исполнения песни "Девушка из высшего общества". А вот "жрица любви Вера Брежнева"», — отметил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

Телеведущий отметил, что Меладзе могут вызвать Милонова на бой, как это сделал когда-то актер Никита Джигурда в рамках шоу «Наше дело».

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