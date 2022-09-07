Кушанашвили предупредил Милонова о мести братьев Меладзе

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили посоветовал депутату Госдумы Виталию Милонову остерегаться певца Валерия Меладзе и его брата композитора Константина Меладзе.
Кушанашвили считает, что Милонов перегнул палку в критике певицы Веры Бержневой во время телевизионного эфира. Журналист отметил, что парламентарию может отомстить супруг исполнительницы и его брат.
«"Мармеладзе" все говорили еще во время исполнения песни "Девушка из высшего общества". А вот "жрица любви Вера Брежнева"», — отметил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».
Телеведущий отметил, что Меладзе могут вызвать Милонова на бой, как это сделал когда-то актер Никита Джигурда в рамках шоу «Наше дело».