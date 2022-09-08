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30 минут назад

Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст

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Свой настоящий возраст раскрыла российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская в ответ на критику телеведущей и блогера Миланы Тюльпановой. В своем Telegram-канале она продемонстрировала свидетельство о рождении и студенческий билет.

Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст
Фото: СоцсетиСоцсети

«Факты моего рождения прилагаю, еще в 2010 году, когда начались эти сплетни, я попросила дать мне справку! Там указаны телефоны моей школы (…) Надо обязательно сделать передачу на одном из лучших телевизионных каналов нашей страны с моими одноклассниками и моими учителями», — написала она.

Поводом для такой реакции стали многочисленные слухи о том, что продюсер Димы Билана обманывает поклонников насчет своего возраста. Накануне эту тему вновь подняла Тюльпанова, заявившая, что Рудковской не может быть меньше 50 лет. В свидетельстве о рождении телеведущей указано, что она родилась в 1975 году. Соответственно, сейчас ей 47 лет.

Ранее Рудковская сняла на видео прощание сына с «Макдоналдсом». Продюсер взяла ребенка «побаловаться напоследок» едой из знаменитого фастфуда.

Шоу-бизнес,Милана Тюльпанова,Дима Билан,Яна Рудковская,McDonald's,
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