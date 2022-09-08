Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст

Свой настоящий возраст раскрыла российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская в ответ на критику телеведущей и блогера Миланы Тюльпановой . В своем Telegram -канале она продемонстрировала свидетельство о рождении и студенческий билет.

«Факты моего рождения прилагаю, еще в 2010 году, когда начались эти сплетни, я попросила дать мне справку! Там указаны телефоны моей школы (…) Надо обязательно сделать передачу на одном из лучших телевизионных каналов нашей страны с моими одноклассниками и моими учителями», — написала она.

Поводом для такой реакции стали многочисленные слухи о том, что продюсер Димы Билана обманывает поклонников насчет своего возраста. Накануне эту тему вновь подняла Тюльпанова, заявившая, что Рудковской не может быть меньше 50 лет. В свидетельстве о рождении телеведущей указано, что она родилась в 1975 году. Соответственно, сейчас ей 47 лет.